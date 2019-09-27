Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв заявил, что Даниил Квят больше не будет выступать за «Ред Булл».

«Они никогда не возьмут Квята в “Ред Булл”. И не мечтайте, у них нет этого в планах. Его выгнали из команды, а потом взяли обратно — он должен быть доволен уже этим», — заявил Вильнёв, слова которого приводит «Чемпионат».

По его мнению, «Ред Булл» рассчитывает на хороший результат от Александера Албона, а у Квята нет никаких шансов снова оказаться в команде, если с основными гонщиками ничего не случится.

Вильнёв подчеркнул, что Квята на второй год оставляют в «Торо Россо», которая считается молодежной командой. Но и этому Квят должен быть счастлив, уверен экс-пилот. «Ведь мог бы смотреть гонки дома на диване, а так, он выступает в Формуле-1 и ему платят за это», — заявил Вильнёв.