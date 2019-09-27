На этапе юниорской серии Гран-при в Загребе завершилась произвольная программа юношей. Победу одержал российский фигурист Андрей Мозалёв.

Спортсмен шел на третьем месте после короткой программы, но поднялся на первую строчку по итогам произвольной. В своем выступлении он допустил одну небольшую ошибку, которая не повлияла на конечный результат: Мозалев приземлил тройной лутц в степаут. Сумма баллов за две программы составила 236,44 балла.

На второй строчке расположился еще один представитель России — Артур Даниелян, набравший 223,82 балла. Он лидировал после короткой программы, но в произвольной сделал «бабочку» на сальхове — прыгнул лишь один оборот. Затем он, как и Мозалев, плохо справился с приземлением тройного лутца.

Третье место занял представитель Японии Шун Сато, судьи оценили его выступление на 219,69 балла.