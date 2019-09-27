Российская легкоатлетка Екатерина Ивонина прокомментировала своё выступление на чемпионате мира в Дохе. Спортсменке не хватило пяти секунд для того, чтобы пробиться в финал соревнований в стипль-чезе — беге на 3000 метров с препятствиями.

Спортсменка призналась, что показала не все свои способности из-за того, что не смогла нормально размяться перед стартом соревнований. «Нам сказали, что в кол-руме можно будет это сделать, но там не получилось нормально», — приводит слова россиянки «Матч ТВ». Ивонина уверена, что полноценная разминка позволила бы ей показать другой результат.

«Из смешного, мне дали номер с неправильной фамилией, написали «Иванова». Пришлось менять», — сказала легкоатлетка. Она отметила, что условия проживания и питания её полностью устраивают.

Напомним, российские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе. Ранее в финалы вышли Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.