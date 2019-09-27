Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью Алексею Ягудину рассказала, какое место считает своим домом.

«У меня нет дома. Мой дом там, где я нахожусь», — сказала спортсменка в эфире программы «Тает лёд» на «Матч ТВ». Спортсменка отметила, что прожила слишком долго в Америке, а в Волгодонске, куда она переехала из Грозного, у нее не было собственного жилья.

«Первое, что я сделала, когда заработала гонорар в 2009 году — купила квартиру. Маленькую, в Таганроге. Нам не хватало своего жилья», — поделилась Ефимова.

Напомним, Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, одну из золотых медалей — на дистанции 200 м брассом — она завоевала в 2019 году в Кванджу. Также в активе россиянки три медали Олимпийских игр: два серебра и одна бронза. На чемпионатах Европы Ефимова одерживала победы семь раз.