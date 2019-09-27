Четырехкратные чемпионы мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон представили свой новый ритмический танец. Спортсмены выступили на турнире Masters de Patinage 2019.

В качестве музыкального сопровождения для своей программы спортсмены выбрали композицию из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года.

Ранее стало известно, что произвольный танец Пападакис и Сизерон будут исполнять под композицию Find Me исполнителя Forest Blakk, а также под музыку композитора Оулавюра Арнальдса.

Напомним, французский дуэт четыре раза одерживал победу на чемпионатах мира — в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. Также в активе Пападакис и Сизерона пять золотых медалей чемпионата Европы — они не уступали первое место ни разу с 2015-го года. На Олимпийских играх в Пхенчхане они стали вторыми.