Российская легкоатлетка Мария Ласицкене сообщила, что не собирается менять спортивное гражданство, если уедет тренироваться за границу. Ранее спортсменка сообщила, что может покинуть Россию, если РУСАДА снова лишится своего статуса.

Ласицкене подчеркнула, что речь идет лишь о тренировках за границей, но не о смене паспорта. «Я это подчеркиваю еще раз», — заявила спортсменка. Также она отметила, что не планирует уезжать в США. «Нет, США не рассматриваю. Речь идёт о Европе», — скала Ласицкене, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, WADA обвиняет московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, переданных в январе. Россия получила три недели на объяснение случившегося. РУСАДА может быть вновь лишено прав, а российские спортсмены рискуют остаться без Олимпиады в Токио.

На данный момент Ласицкене в нейтральном статусе выступает на чемпионате мира в Дохе, где вышла в финал в прыжках в высоту.