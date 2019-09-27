Российский фигурист Андрей Мозалёв гарантировал себе выход в финал юниорской серии Гран-при, который состоится в Турине в декабре. Спортсмен одержал две победы — на этапах в Риге и Загребе.

Согласно регламенту соревнований, фигурист, выигравший этап Гран-при, набирает 15 очков. Таким образом, Мозалёв заработал 30 очков из 30 возможных. Второй спортсмен, который выступит в Турине — японец Юма Кагияма.

Остальные участники финала пока неизвестны, они определятся только после заключительного этапа, который будет проходить в Италии. Из тех, кто уже откатал оба своих этапа, на финал претендуют россияне Даниил Самсонов и Артур Даниелян, имеющие по 26 баллов, а также Шун Сато с аналогичным результатом.

На заключительном этапе выступит Пётр Гуменник, в активе которого победа в Челябинске. Если он повторит результат в Италии или займет второе место, то обеспечит себе выход в финал.