Главной темой сегодняшнего дня, 27 сентября, в спортивном мире стали победы российских фигуристов: в Загребе продолжается этап юниорского Гран-при, в Оберстдорфе — Nebelhorn Trophy. Также подошел к концу чемпионат мира по тяжелой атлетике, где россиянка Каширина выиграла серебро. Обо всём этом — в дайджесте Nevasport.

Каширина взяла серебро на ЧМ по тяжелой атлетике

Российская штангистка Татьяна Каширина принесла сборной России первую и единственную медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике. Она завоевала серебро, пропустив вперед соперницу из Китая. Каширина не дотянула до собственного рекорда целых 13 кг, однако тренер заверил, что это — хороший результат. Дело в том, что Татьяна выступала с микротравмой голеностопа и не могла соревноваться в полную силу.

Российские юниоры выигрывают на Гран-при в Загребе

В Хорватии продолжается предпоследний этап юниорской серии Гран-при. Сегодня завершились соревнований у спортивных пар, россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли первое место, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов — второе. По итогам прошедших этапов сразу пять российских пар попали в финал, где всего шесть мест.

Также завершились соревнования у юношей. Победителем стал Андрей Мозалев, Артур Даниелян — второй. Мозалев обеспечил себе выход в финал, Даниеляну необходимо дождаться результатов последнего этапа.

Игнатов выиграл Nebelhorn Trophy

Ещё одну победу российского фигуриста можно было увидеть на турнире серии «Челленджер» — Nebelhorn Trophy. Макар Игнатов выиграл по сумме двух программ, хотя после короткой казалось, что он выбыл из борьбы — спортсмен шел лишь седьмым.

В произвольной программе Игнатов исполнил два четверных прыжка, а затем выяснилось, что он выступал на турнире с травмой ноги.

Устюгову необходимы регулярные процедуры до конца карьеры

Тренер мужской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что Сергею Устюгову необходимо делать регулярные физиопроцедуры до конца карьеры. Спортсмен испытывает проблемы со спиной, из-за которых уже пропустил соревнования в Тюмени. «Он должен делать процедуры каждые два дня. Это совершенно нормальная ситуация для спортсмена высокого уровня, который много тренируется и испытывает серьезные нагрузки», — заявил Крамер.

Мамаев проходит медосмотр в «Ростове»

Футбольное будущее Павла Мамаева может определиться в ближайшее время. Вчера спортсмен прибыл Ростов, а сегодня прошел медосмотр в одноименном клубе. Если его состояние здоровья признают удовлетворительным, «Ростов» подпишет с ним контракт по схеме 2+1. На игрока также претендовало «Динамо», но стороны не сошлись в деталях сделки.