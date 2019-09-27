Олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев отреагировал на слова Елены Вяльбе о том, что Сергей Устюгов зря сотрудничает со спортсменом, имеющим допинговое прошлое. Недавно Вяльбе выразила мнение, что Устюгову не стоит рекламировать бренд Дементьева.

Дементьев признался, что эти слова задели его как спортсмена, который до сих пор представляет ФЛГР на некоторых соревнованиях — например, он выступил в Италии в финале Кубка мира по лыжероллерам. «Президент федерации, как мне кажется, не имеет права так высказываться в отношении спортсмена, который представляет страну на международных соревнованиях», — заявил спортсмен, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Дементьев подчеркнул, что не хочет верить в то, что Вяльбе действительно могла так сказать. «Может, её слова интерпретировали как-то неправильно», — предположил спортсмен.

Он заявил, что считает мнение Вяльбе необоснованным. «Вот пример: человек отсидел в тюрьме, вышел, и ему, по ее версии, получается, нельзя ни работать, ни делать что-то другое», — сказал Дементьев и добавил, что спортсмен не может быть дважды наказан за один проступок.

«Не хотелось бы думать, что это какая-то личная неприязнь», – подытожил Дементьев.