Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, поделилась фотографией из бассейна.

Снимок, опубликованный на странице спортсменки в «Инстаграме», сразу же набрал более 2,5 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. «Абсолютный идеал», — написал один из подписчиков. «Топ-модель фигурного катания», — согласился другой болельщик.

Фотографию можно посмотреть на странице фигуристки.

Напомним, Степанова и Букин ещё не выступали в нынешнем сезоне, так как Александра испытывала проблемы со спиной. По этой причине спортсмены пропустили контрольные прокаты, которые состоялись в начале сентября в Москве.

Недавно тренер пары Александр Свинин сообщил, что Степанова восстановилась и готова к соревнованиям, дуэт тренируется, чтобы выступить на этапах Гран-при.