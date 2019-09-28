В Загребе (Хорватия) стартует заключительный соревновательный день этапа юниорской серии Гран-при, на котором девушки и танцевальные дуэты поборются за награды.

В 13:10 по московскому времени стартует произвольный танец, российские спортсмены Софья Тютюнина и Александр Шустицкий будут претендовать на медали. После первой части соревнований они идут на втором месте, уступая представителям Грузии Марии Казаковой и Георгию Ревии. Еще один российский дуэт — Светлана Лизунова и Александр Вахнов — на седьмой позиции.

Произвольная программа девушек начнется в 16:25, россиянка Дарья Усачева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, будет бороться за золото. Она лидирует после короткой программы, еще одна россиянка Анна Фролова идёт на третьем месте.