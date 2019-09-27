Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли седьмое место на турнире Nebelhorn Trophy, который входит в серию ISU Challenger. Соревнования прошли в немецком Оберстдорфе.

Ефимова и Коровин набрали 171,46 по сумме за две программы и уступили лидерам соревнований почти 40 баллов.

Победу одержали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, чье выступление судьи оценили на 210,35. На второй строчке расположились Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим, выступающие за США. Их результат составил 202,41. Замкнули тройку лидеров Ём Дэ Ок и Ким Джу Сик из Южной Кореи, получившие 183,02 балла.

Напомним, ранее на Nebelhorn Trophy победил россиянин Макар Игнатов, выступающий в одиночном катании. Ему удалось подняться с седьмого места на первое, несмотря на травму ноги.