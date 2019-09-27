Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала об условиях проживания на чемпионате мира в Дохе.

«Из кондиционера идёт дым, как будто на тебя четыре человека курят. Не знаю, как можно жить в таком номере», — сказала Ласицкене, слова которой приводит «Чемпионат». Спортсменка добавила, что не является капризной в плане своих требований и готова довольствоваться кроватью, туалетом и ванной в номере, однако жить в таких условиях неприятно.

«Шторы были настолько грязными, что боялась на них смотреть», — призналась легкоатлетка. Ласицкене предположила, что фильтры кондиционера засорились настолько, что из них идет запах, похожий на сигаретный дым.

По словам спортсменки, она полтора часа искала свой номер, так как лифты не едут на нужный этаж.

Напомним, сегодня Ласицкене вышла в финал чемпионата мира, который состоится 30 сентября. Спортсменка выступает в нейтральном статусе.