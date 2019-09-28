На «Автодроме Сочи» продолжается этап Гран-при Формулы-1, который стартовал в пятницу, 27 сентября. Сегодня пилоты примут участие в третьей свободной практики, а затем выйдут на старт квалификации.

Тренировочная сессия запланирована на 12:00 по московскому времени, квалификация — на 15:00.

Накануне уже состоялись две свободные практики. Российский пилот Даниил Квят завершил первую сессию досрочно, так как у его болида возникли проблемы с топливной системой. На второй тренировке пилот показал 12-е время.

Сама гонка будет проходить в воскресенье и начнется в 14:10. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.