Боец среднего веса (до 83,9 кг) Магомед Исмаилов одержал победу над Артёмом Фроловым на турнире АСА 99 в Москве.

Единогласным решением судей победителем поединка был признан Исмаилов. Стоит отметить, что большую часть боя Фролов провел со страшной гематомой, которая образовалась после того, как в третьем раунде спортсмены столкнулись головами. Несмотря на повреждение, Фролов принял решение продолжить поединок.

Popular and volatile in equal measure, Magomed Ismailov (15-2-1) boosts his unbeaten streak to 10 with a dominant decision over former M-1 champ Artem Frolov. Barbaric energy and aggression belied some impressive boxing ability. Expect him to vie for the middleweight belt. #ACA99 pic.twitter.com/QLYHaotavk

— Kyle Johnson (@VonPreux) September 27, 2019