Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший за «Зенит», может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как утверждает Calciomercato, 25-летний футболист может вернуться в итальянский чемпионат уже в зимнее трансферное окно. По информации источника, интерес к аргентинцу проявляют сразу три клуба — «Ювентус», «Рома» и «Милан». Сам Паредес не против возвращения в Италию, где уже выступал за «Рому, «Кьево» и «Эмполи».

Напомним, Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой 2019 года. С клубом из Парижа он заключил четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила порядка 45 млн евро. В нынешнем сезон Паредес сыграл за «ПСЖ» пять матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.