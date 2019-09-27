Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене рассказала, как кормят спортсменов на чемпионате мира в Дохе.

«Не то, что не вкусно, а у этой еды вообще нет никакого вкуса. Такое ощущение, что картошка с землёй, если честно. Я ожидала совсем другого от Катара. Была так оптимистично настроена, а тут такое», — заявила спортсменка, слова которого приводит «Чемпионат».

Ласицкене также пожаловалась на условия размещения в отеле, где дымит кондиционер.

Напомним, в Дохе спортсмены из сборной России выступают в нейтральном статусе, так как IAAF в 12-й раз продлила дисквалификацию ВФЛА. Сегодня, 27 сентября, Ласицкене успешно выступила в квалификации в прыжках в высоту и вышла в финал. Борьба за медали состоится 30 сентября.

Ранее член делегации также пожаловался на отель, в котором разместили спортсменов.