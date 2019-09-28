В Загребе (Хорватия) стартует последний соревновательный день юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 28 сентября, с произвольными программами на лёд выйдут девушки, их выступление начнется в 16:25 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

По итогам короткой программы лидером идет российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в Москве под руководством Этери Тутберидзе. За свое выступление спортсменка получила 71,09 балла. Усачёва исполнила каскад из тройного флипа и тулупа, а также обязательные для юниоров двойной аксель и тройной риттбергер.

На второй строчке расположилась представительница Южной Кореи Хэ Ин Лё, судьи оценили её прокат на 69,29 балла. Замкнула тройку лидеров ещё одна россиянка — Анна Фролова, для который данный этап Гран-при стал первым в сезоне. Фигуристка набрала 67,93 балла.