Представители танцев на льду разыграют медали на предпоследнем этапе юниорской серии Гран-при в Загребе. Соревнования начнутся сегодня, 28 сентября, в 13:15 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

По итогам ритмического танца на первом месте идут представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия. На второй строчке располагаются россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицки, третьи — канадцы Эмми Бронсард и Айса Буарагия. Еще один российский дуэт — Светлана Лизунова и Александр Вахнов — располагается на седьмой позиции.