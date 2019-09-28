На «Автодроме Сочи» продолжается этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 28 сентября, состоится третья свободная практика. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Первые тренировки состоялись накануне, в пятницу. Российский пилот Даниил Квят завершил первую сессию досрочно, так как у его болида возникли проблемы с топливной системой. На второй тренировке пилот показал 12-е время.

Сама гонка будет проходить в воскресенье и начнется в 14:10. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.