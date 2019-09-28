Сборная России по волейболу встретится с командой Кении в рамках Кубка мира среди женских команд. Игра будет проходить сегодня, 28 сентября, и начнется в 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Российские волейболистки провели девять игр на турнире. Команда, возглавляемая итальянцем Серджио Бузато, ранее одержала семь побед на Кубке мира — были повержены сборные Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.