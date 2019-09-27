В Таиланде завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике, который принес неутешительные выводы: допинговые скандалы убили штангу в России, и возрождать её будет очень непросто.

В Паттайе было разыграно 20 комплектов наград, из которых российской команде досталась лишь одна серебряная – её завоевала Татьяна Каширина. Её подиум был ожидаемым, но болельщики, стоит признать, рассчитывали на победу. С одной стороны, второе место – достойный результат, с другой – тревожный звоночек перед Олимпийскими играми.

В апреле Татьяна с мировыми рекордами победила на чемпионате Европы, а уже в июле не смогла выиграть тестовые соревнования. Как и сейчас, она уступила китаянке Ли Вэньвэнь, которая стала мировым фаворитом.

Если летом тренер спортсменки Владимир Краснов объяснил второе место «сонным состоянием», то теперь наставник сборной Геннадий Аниканов посетовал на микротравму голеностопа. Если дело действительно в этом – проблем нет. Но два невыигранных старта подряд для Кашириной, привыкшей задавать планку на мировом уровне – картина как минимум непривычная. У Татьяны уже есть одно очень обидное серебро Олимпиады, и на этот раз она, как и болельщики, не захочет дышать в затылок Китаю.

Здесь стоит сделать важную оговорку: претендовать на медаль Каширина, как и остальные россияне, будет в том случае, если вообще поедет в Токио, что в свете последних событий гарантировать никак нельзя. Новый допинговый скандал поставил выступление россиян на Олимпиаде под угрозу, хотя отголоски предыдущих наказаний и без того слышны до сих пор – наша команда в Токио будет иметь всего две квоты на все весовые категории.

Но реально ли это большая проблема с медальной точки зрения? Увы, нет. Если учесть, что без Игр, судя по всему, остается тяжеловес Руслан Албегов, даже две медали для нас – предел мечтаний. Изначально санкция казалась излишне суровой, но теперь очевидно, что практически для всех российских штангистов поездка на Олимпиаду стала бы просто опытом (полезным – это само собой), а не борьбой за награды.

После отстранения ФТАР в команде появилось много новых лиц, но большинство спортсменов из мужской сборной зрителям знакомы еще с давних времен. Тогда они были вторыми номерами, теперь – единственные, кто может представлять страну на международной арене.

Но на чемпионате мира занятые россиянами места были далеки от призовых – в некоторых категориях мы и вовсе выступали в группе В. Более-менее солидный результат показал Хетаг Хугаев, ставший седьмым в весе до 96 кг.

Но есть и плюс: судя по всему, в Таиланде определился кандидат на вторую олимпийскую квоту. По итогам турнира самым достойным претендентом на вакантное место можно считать Родиона Бочкова. В категории до 109 кг он стал пятым, не добрав до призового места шесть килограммов – отрыв не маленький, но и не заоблачный. Следом за ним расположился Тимур Наниев, которого ФТАР также будет иметь в виду.

В женской команде незнакомых лиц было больше, но выступили и старожилы. Например, в сборную попала Екатерина Катина, которая лет шесть-семь назад подавала большие надежды, но «потерялась» во время допинговых историй. Раньше она выступала в категории до 75 кг, после нововведений перешла в 86. Однако все её амбиции, похоже, остались в прошлом – от лидера соревнований Екатерину отделили 26 поднятых килограммов.

Ближе всех к подиуму расположилась Анастасия Анзорова, поднявшая 219 кг в сумме. Она заняла пятое место, что довольно неплохо на фоне остальных. Но если смотреть объективно, претендовать на что-либо большее спортсменка вряд ли могла: до бронзы ей не хватает 11 кг, до золота – аж 29.

Медальный провал – не вина спортсменов, вышедших на помост. Они защитили честь страны так, как позволял их уровень за неимением сильнейших атлетов в команде. Обе сборные слишком резко потеряли своих лидеров, без которых главенствующее положение России в тяжелой атлетике не просто пошатнулось, а с грохотом рухнуло. Теперь российской штанге поможет только время, необходимое, чтобы наверстать упущенное. При соблюдении одного условия: навёрстывать ФТАР должна исключительно чистыми способами.