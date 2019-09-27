Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш посетовал на кадровые проблемы, которые настигли его команду в линии атаки. В матче с «Ренном», который состоится 29 сентября, на поле не выйдут два ведущи игрока: Флорьян Товен восстанавливается после травмы, Димитри Пайет дисквалифицирован.

«Всё уже решено. Если только вы не скажете мне, что Криштиану Роналду стал свободным агентом», — заявил Виллаш-Боаш, слова которого приводит Footmercato.

Также тренер вспомнил и о «Зените», который возглавлял с 2014 по 2016 год. «Тоже есть Александр Кокорин, мой друг. Но он только вышел из тюрьмы. И даже если бы этот вариант устроил „Марсель“, не думаю, что он захотел бы покидать Россию», — сказал тренер.

На данный момент «Марсель» располагается на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Франции. Команда Виллаш-Боаша набрала 12 очков в семи сыгранных матчах.