В НХЛ состоялся предсезонный матч, в котором играли обладатели Кубка Стэнли последних двух сезонов. «Сент-Луис» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:3.

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко стал автором одной из шайб, проведя на площадке чуть больше пятнадцати минут. Также на счету Тарасенко «+2» по системе «плюс-минус». Партнер Тарасенко Иван Барбашев отыграл чуть более четырнадцати минут, сделал два броска и один силовой прием, закончив с показателем полезности «ноль».

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный за пределами Северной Америки, отметился голевой передачей, отыграв более двадцати минут. Оборонец Дмитрий Орлов сыграл 21:59, нанес два броска в створ и выполнил два силовых приема. У обоих россиян «Вашингтона» нулевая полезность по итогам игры.

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября по московскому времени.