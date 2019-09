Российский форвард Евгений Свечников, пропустивший весь прошлый сезон из-за реконструкции коленного сустава, сумел отличиться в матче с «Торонто» (3:4). Свечников отличился на пятой минуте игры, точно выполнив бросок с разворота.

Свечников провел более 17 минут на льду, не только забив, но ассистировав Смиту. По итогам матча россиянин заработал показатель полезности «+2» и еще пять раз бросил по воротам.

Тренер «Детройта» Джэфф Блэшил первым поставил Свечникова на после матчевые булиты. У Евгения бросок не получился. Хоккеист рассмешил американскую публику тем, что шайба забавно сошла у него с крюка прямо перед воротами. В соцсетях пишут, что шайбу украл полтергейст.

Svechnikov has his shootout attempt ruined by a poltergeist with an invisible string on the puck. #LGRW pic.twitter.com/hDhLkW2xwP

— Ryan Hana (@RyanHanaWWP) September 28, 2019