Российская теннисистка Анастасия Потапова не пробилась в основную сетку турнира в Пекине (Китай) с призовым фондом более восьми миллионов долларов. В финале квалификации Потапова уступила американке Лорен Дэвис — 3:6, 1:6.

Игра продолжалась 69 минут. За это время Дэвис не сделала ни одного эйса, выполнила одну двойную ошибку и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. Потапова также обошлась без эйсов, сделала четыре ошибки на подаче и реализовала два брейк-пойнта из трех.

В основной сетке турнира в Пекине сыграют пять россиянок. Это Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, которые в первом круге сыграют друг с другом. Дарья Касаткина встретится с китаянкой Шуай Пен, получившей уайлд-кард. Соперницами Светланы Кузнецовой и Екатерины Александровой будут девушки, перешагнувшие через барьер квалификации.