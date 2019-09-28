Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в бою с Шамилем Шахбулатовым он потерпел поражение нокаутом. Поединок состоялся 27 сентября в Москве в ходе турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Мирзаев был нокаутирован уже в первом раунде

Представитель Мирзаева сообщил, что тот не помнит сам факт нокаута. По мнению представителя, так часто бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь.

«Расул Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом», — цитирует представителя ТАСС.

Отметим, что боец не получил серьезных травм. У 33-летнего спортсмена теперь 18 побед и два поражения в ММА — это его первая неудача нокаутом.