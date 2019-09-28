Футбольный клуб «Уфа» поддержал российского пилота Формулы-1 Даниила Квята. Уроженцу Уфы была вручена футболка клуба РПЛ. Квяту в воскресенье предстоит выступить на Гран-при России в Сочи.

«ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России! Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа». Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба», — заявила пресс-служба «Уфы».

ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России! Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа». Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба pic.twitter.com/18yJfRUn0j — ФК УФА (@UfaFc) September 28, 2019

Напомним, во время первой свободной практики в Сочи автомобиль Квята поломался. На второй практике Квят показал двенадцатое время.

Основная гонка Гран-при Сочи, состоящая из 52 кругов, пройдет в воскресенье, 29 сентябр, начало в 16.10.