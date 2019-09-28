Форвард «Детройта» Евгений Свечников подвел итог предсезонного матча с «Торонто». Россиянину удалось отметиться забитой шайбой, голевой передачей и смазать послематчевый буллит.

По словам Свечникова, шайба отскочил к нему — просто повезло перед воротами. Хоккеист пробил и оказался счастлив.

«Чувствовал себя хорошо. Я очень много работал каждый день и сейчас горжусь собой», — приводит слова Свечникова пресс-служба «Ред Уингз».

Напомним, что 22-летний нападающий перед стартом прошлого сезона получил тяжелую травму, после которой ему потребоваласьь операция по реконструкции передней крестообразной связки колена. Нападающий пропустил весь прошлый сезон.