Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов в детские годы мог стать футболистом структуры «Спартака». Об этом рассказал его детский тренер Александр Тихонов.

По словам тренера, 23-летний полузащитник не перешел в «Спартак» в детстве из-за решения одного из тренеров спартаковской академии. Тихонов сообщил, что он возил Баринова на игру, тот понравился детскому тренеру Виктору Кечинову.

«Через Вагиза Хидиятуллина организовали звонок Борису Позднякову, работавшему в спартаковской академии: «Есть отличный пацан, играет за сборную области». — «Да вы чего. Я в этом возрасте всех знаю». Даже смотреть не захотел», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов забил победный мяч в ворота леверкузенского «Байера» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.