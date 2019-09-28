Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в основную стадию турнира в китайском Пекине. 21-летняя спортсменка в решающем матче квалификации в двух сетах переиграла соперницу из Казахстана Зарину Дияс, занимающую 78-е место в рейтинге WTA. 66-й ракетке планеты потребовался один час и тридцать четыре минуты. Счет встречи 6:2, 7:5.

Соперница Блинковой по первому кругу пока не определился. На турнире в Пекине также сыграют россиянки Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. Кудерметова и Павлюченкова сыграют в первом круге между собой.

Ранее в основную сетку турнира в Пекине не смогла пробиться Анна Потапова.