Правительство Санкт-Петербурга значительно облегчит перемещение по городу для болельщиков, собирающихся посетить финал Лиги чемпионов в 2021 году.

По словам вице-губернатора города Владимира Кириллова, в день проведения матча держателям билетов на матч будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом. Также в целях максимального комфорта будет осуществлен запуск отдельных автобусов-шаттлов для доставки болельщиков до самого стадиона. Пользователи личным транспортом смогут воспользоваться перехватывающим парковкам в пешей доступности от станций метро.

«Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге состоится всего один футбольный матч, требования УЕФА к нему столь же высоки, как и к чемпионату Европы по футболу», – приводит Кириллова ТАСС.

Финал текущей Лиги чемпионов пройдет в 2020 году в Стамбуле на Олимпийском стадионе.