Команда, за которую Формуле-1 гоняет российский пилот Даниил Квят («Торо Россо»), планирует поменять в следующем сезоне название.

По информации сообщает RaceFans, итальянская команда, принадлежащая концерну «Ред Булл», сделала запрос на смену название. Команда хочет зваться «Альфа Таури».

Владельцы коммерческих прав уже разрешили осуществить смену названия. Теперь нужно одобрение комиссии Формулы-1. До 3 октября на этот счет будет проходить электронное голосование по данному вопросу.

Отметим, что «Торо Росси» с итальянского переводится как «Ред Булл. Под своим нынешним названием команда выступает с 2006 года, когда и дебютировала в Формуле-1. Бренд «Альфа Таури» также принадлежит «Ред Буллу».