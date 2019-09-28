Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман выиграл серию автогонок в классе машин Формула-3 сезона-2019. В последней гонки этапа сезона, которая прошла в Сочи, 20-летний Шварцман занял второе место. Этим он обеспечил себе победу в общем зачете, набрав 22 балла.

Пилот вышел в лидеры Формулы-3 еще в мае 2019 года после первого этапа чемпионата.

Напомним, Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды Формулы-1 «Феррари».

Отметим, что наставником петербургского гонщика является Виталий Петров, ранее выступавший в Формуле-1 за команду «Рено». В гонках Формулы Шварцман выступает с 14 лет, в 2017 году он был членом команды Scuderia Ferrari. Спустя год он присоединился к Формуле-3 и стал чемпионом юниорской серии Toyota Racing Series.