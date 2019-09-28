Мадридский «Реал» не хочет прекращать аренду своего полузащитника Мартина Эдегора, несмотря на успешное выступление норвежца за «Реал Сосьедад» в начале сезона. По сведениям Marca, в Мадриде впечатлены игрой Эдегора, но при этом намерены проявить уважение к арендному соглашению с «Сосьедадом». То рассчитана до конца сезона.

«Реал» хочет, чтобы Эдегор набрался опыта выступления именно испанской Примере. Ранее он выступал в «Витессе» Леонида Слуцкого. В 39 матчах за голландский клуб Эдегор забил одиннадцать голов и сделал 12 голевых передач.

В шести играх за «Реал Сосьедад» 20-летний норвежец забил два гола и сделал одну результативную передачу. Эдегор был признан лучшим футболистом команды в августе.