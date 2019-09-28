Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко считает, что победа в Кубке Стэнли осталась в прошлом. Впереди — новый сезон.

«Праздник, который мы подарили городу, уже в зеркале заднего вида. Начинается новый сезон, к нему надо готовиться, пытаться выиграть ещё, и ещё, и ещё. В этом плане, мне кажется, все уже всё отметили», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

По словам Тарасенко, для него было очень важно разделить с родными два часа на следующий день после победы. Хоккеист рад был побыть дома с семьей. Клуб пошел на встречу Тарасенко, дав на два часа кубок, за что Владимир очень благодарен «Сент-Луису». Тарасенко уверен, что без поддержки семьи ничего бы не произошло.