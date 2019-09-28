Хабаровский «Амур» обыграл «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Субботний матч в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 в пользу коллектива Александра Гулявцева.

У победителей шайбы забросили Владислав Ушенин, Гинек Зогорна и Валерий Васильев. Победа позволила «Амуру» одержать вторую победу в чемпионате в нынешнем сезоне КХЛ.

«Амур» — одиннадцатый на Востоке. «Сибирь» — шестая.

В следующей игре «Амур» также сыграет на своем льду. 3 октября команда провет матч против «Куньлунь Ред Стар». «Сибирь» продолжит выездную серию. 30 сентября команда в гостях сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.