В десятом матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России уверенно выиграла у команды Кении. Команда Серджио Бузато зафиналила встречу в трех партиях — 25:16, 25:21, 25:22.

Российская команда набрала 23 очка и занимает третье место на Кубке мира, опережая Бразилию на пять очков. Кенийцы уступили в десять раз подряд, занимая последнее в турнирной таблице.

Ранее российские волейболистки провели девять игр на турнире. Также сборной России были повержены команды Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. На счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.