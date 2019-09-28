Команда Сергея Семака в субботу вечером проведет матч против московского «Локомотива». Несмотря на гостевой формат встречи, «Зенит» выйдет на матч в домашней лазурной форме. Гости сыграют в белом.

«Зенит» лидирует в РПЛ после десятого тура с 23 очками. «Локомотив» с двадцатью располагается на пятом месте.

В прошлом туре «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» (5:0). «Локомотив» переиграл в гостях «Оренбург» со счетом 3:2.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится на стадионе «Локомотив в субботу, 28 сентября. Начало матча в 19.00. Трансляцию можно наблюдать здесь.