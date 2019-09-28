Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят снова столкнулся с техническими сложностями во время Гран-при России. В заключительной тренировке российского этапа на «Сочи Автодроме» Квят испытал проблему на первом секторе трассы, пожаловавшись по радио инженерам на неполадки двигателя. Россиянин успел проехать лишь три круга.

Двигатель болида Квята будет заменят. Перед воскресной гонкой на его машину установят новый двигатель четвертой спецификации.

Ранее Квят также испытывал проблемы с мотором. В пятницу, 27 сентября, в начале первой части свободных заездов россиянин вынужденно остановил свой автомобиль. Позже Квят объяснил свое решение проблемой с топливной системой.

Квят пропустит квалификацию, которая стартует в 15.00.

Гонка на «Автодроме Сочи» начнется в воскресенье, 29 сентября, в 16.10 по московскому времени.