Наставник сборной России по баскетболу Сергей Базаревич хочет, чтобы в Единой лиге ВТБ было больше команд из России. По мнению специалиста, это подтянет средний уровень российских баскетболистов.

По словам Базаревича, в Единой Лиге должно быть 15 российских клубов. Так будет идти развитие русских игроков.

«Нам нужно больше команд – они не будут проигрывать 40 очков, подтянутся, возьмут каких-то легионеров, будут развивать русских игроков. Представьте, Мотовилов выходил бы против Де Коло и Родригеса, так не охренел бы от Кампаццо», — приводит слова Базаревича Sports.ru.

Напомним, сборная России выступала на чемпионате мира с минимальным количеством разыгрывающих. Позицию первого номера закрывали Григорий Мотовилов, Алексей Сопин и Михаил Кулагин.