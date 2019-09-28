Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил прогресс полузащитника Александра Головина. Напомним, после матча седьмого тура Лиги 1 против «Ниццы» (3:1) Головин оформил дубль и сделал голевой пас.

Жардим считает, что Головин прогрессирует и сейчас годится на позицию восьмерки лучше, чем испанец Сеск Фабрегас.

Он лучше обостряет игру», — цитирует Жардима официальный сайт чемпионата Франции.

В текущем сезоне Головин сыграл за «Монако» шесть матчей. Команда княжества после семи туров занимет 18-е место в турнирной таблице с шестью очками.