Нападающий «Валенсии» Денис Черышев забил первый гол в сезоне. Российский форвард открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

Эпизод произошел на 29-й минуте встречи. Россиянин поразил откликнулся на передачу Феррана Торреза и поразил ворота Унаи Симона. Арбитр потребовалось воспользоваться VAR, поскольку было подозрение, что Черышев находился во вне игры. После просмотра видеоповтора главный судья засчитал гол.

Черышев впервые вышел в составе «Валенсии» в стартовом составе в матче чемпионата Испании. Ранее в старте он выходил в игре Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).

«Валенсия занимает 13-е место с шестью очками после семи матчей. Ранее Черышев сыграл в матчах Примеры три встречи и сделал одну голевую передачу.