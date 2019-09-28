Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, почему экс-нападающий «Зенита» Сергей Карасев провел слабый чемпионат мира. Для него это очень обидная история.

По словам Базаревича, Карасев все же не смог оправиться после травмы и не восстановился. В команде верили, что он будет полезен. Базаревич считает, что теперь ему нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы вернуться на роль приемлемой физической подготовки.

«На фоне потери в физики он потерял уверенность в себе. Твоя уверенность – это физика. Я был мелким и дохлым, но когда понял, что могу играть, я как будто раскачался: от меня люди отлетали, хотя я бы в том же весе. У него произошел разлад и того, и другого», — цитирует Базаревича Sports.ru.

Базаревич считает, что Карасев — это талант, а он имеет слабость к талантам. По мнению Базаревича, такой игрок должен себя реализовать, но сейчас он находится в критическом моменте в своей карьере. Тем не менее, Базаревич верит, что Карасев вернется или даже превзойдет свой уровень.