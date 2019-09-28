Главный тренер «Тамболва» Александр Григорян, которому сегодня исполнилось 52 года, зарегистрировался в инстаграме.
Тренер уже опубликовал первый пост в социальной сети.
«Жить и играть надо вандефульно!» — подписал его наставник «Тамбова».
В количестве подписчиков страница растет и приближается к первой тысячи человек.
В этим минуты «Тамбов» уступает «Крыльям Советов» в матче 11-го тура РПЛ.
В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает предпоследнее, 15-е место. У команды Григоряна восемь очков.
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