Главный тренер «Тамболва» Александр Григорян, которому сегодня исполнилось 52 года, зарегистрировался в инстаграме.

Тренер уже опубликовал первый пост в социальной сети.

«Жить и играть надо вандефульно!» — подписал его наставник «Тамбова».

В количестве подписчиков страница растет и приближается к первой тысячи человек.

В этим минуты «Тамбов» уступает «Крыльям Советов» в матче 11-го тура РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает предпоследнее, 15-е место. У команды Григоряна восемь очков.