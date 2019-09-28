«Крылья Советов» на своем поле в Самаре преодолели сопротивления «Тамбова» в 11-м туре РПЛ. Встреча проходила в день рождения главного тренера гостей, которому исполнилось 52 года. Праздник не помог «Тамбову» — гости уступили со счетом 2:0.

Во втором тайме оба гола были забиты в течение двух минут. На 73-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, догнав Эльдора Шомуродова в споре бомбардиров. Уже через минут Канунников откликнулся на пас Соболева и сделал счет 2:0.

Отметим, что в матче было показано 12 желтых карточек. «Крылья» с 11 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.