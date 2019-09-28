На стадионе «Смена» «Газпром-Академии «Зенита» состоялся матч ПФЛ зоны «Запад» между «Зенит-2» и «Ленинградцем» из Ленинградской области. В матче так и не был открыт счет — 0:0.

«Зенит» заканчивал матч в большинстве, поскольку у «Ленинградца» травму получил форвард Никита Хлусов, а замен в команде Бондарука-Рапопорта больше не осталось.

«Зенит-2» набирает 24 очка в турнирной таблице зоны «Запад» ПФЛ. Команда Владислава Радимова позволила догнать «Долгопрудный», деля 1-2 место. У «Ленинградца» 17 очков и шестое место в турнирной таблице.

В следующем матче «Ленинградец» примет Лука-Энергию на своем поле, а «Зенит-2» сыграет на выезде с «Локомотив-Казанка».