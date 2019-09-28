СКА проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ — соперником команды Алексея Кудашова будет московское «Динамо». Команды сыграют в Ледовом дворце в Петербурге. Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Матч состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

СКА и «Динамо» встречаются во второй раз в нынешнем сезоне. Предыдущий матч состоялся на ВТБ Арене в Москве и завершился победой СКА со счетом 2:0. Забитыми шайбами отметились защитник Давид Рунбланд и форвард Максим Карпов.

В предыдущей встрече с «Салаватом Юлаевом» СКА одержал победу со счетом 4:1. До этого армейцы уступили в двух играх подряд.