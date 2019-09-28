Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч с московским «Динамо».
Место в воротах петербуржцев, как и прежде, будет занимать Алексей Мельничук.
В первом звене на лёд выйдут Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Ярослав Дыбленко — Артем Зуб.
Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.
Третье звено: Наиль Якупов — Йоонас Кемппайнен — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.
Четвертое звено: Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кетов, Артем Земченок, Кирилл Марченко.
Игра состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
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