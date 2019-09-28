Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч с московским «Динамо».

Место в воротах петербуржцев, как и прежде, будет занимать Алексей Мельничук.

В первом звене на лёд выйдут Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Ярослав Дыбленко — Артем Зуб.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.

Третье звено: Наиль Якупов — Йоонас Кемппайнен — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.

Четвертое звено: Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кетов, Артем Земченок, Кирилл Марченко.

Игра состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.