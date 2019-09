Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась фотографией с Маратом Сафиным и 18-летним итальянцем Янником Синнером.

Спортсменка опубликовала фото на своей странице в «Твиттере». «Собрались новое и старое (старшее) поколение», — написала россиянка под публикацией.

The new and old(Er😆) generations coming together in 🇮🇹 pic.twitter.com/9dFYnwPjxK

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 27, 2019