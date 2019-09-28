Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась фотографией с Маратом Сафиным и 18-летним итальянцем Янником Синнером.

Спортсменка опубликовала фото на своей странице в «Твиттере». «Собрались новое и старое (старшее) поколение», — написала россиянка под публикацией.

The new and old(Er😆) generations coming together in 🇮🇹 pic.twitter.com/9dFYnwPjxK — Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 27, 2019

Напомним, на сегодняшний день Шарапова занимает 138-е место мирового рейтинга. В текущем сезоне 32-летняя россиянка приняла участие всего в 15 матчах, в которых одержала восемь побед. Из последних десяти встреч она выиграла лишь трижды. Спортсменку преследует травма плеча, которая не даёт ей полноценно тренироваться и выступать на соревнованиях.

На Открытом чемпионате США Шарапова вылетела в первом круге, потерпев поражение от титулованной американке Серены Уильямс, которая затем стала финалисткой турнира.